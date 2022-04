"L'Amore cieco" in un trittico teatrale

Una coppia mista in dialogo interrazziale a partire dal corpo di una donna nera per un maschio bianco: rapporto tra maggioranza bianca (anglofona) e minoranza nera (francofona) in un monolocale di città (tra guerra e pandemia). Esplodono contraddizioni (penso e dissento) in coppia, tra pornografia e politica, nei media in pieno lockdown. BUGIE BIANCHE: La donna di colore per un bianco deve sempre essere schiava (passiva) o amazzone (aggressiva)!? Non c'è, però, il rischio del tribalismo che uccide... - si domanda l'autore. BLIND LOVE: l'amore è cecità, “rende tutto confuso e sfumato il giusto com'è la vita”; poi ci sono gli sguardi del cuore e gli occhi del cielo, ma questa è un'altra storia.

