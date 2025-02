SPETTACOLI EMILIA L'amore delle donne tra James e Mamet BOSTON MARRIAGE di David Mamet, paradossi, non-detto, e convenzioni sull'innamoramento femminile, alla stagione teatrale del Masini di Faenza

Donne del New England di fine Ottocento talmente libere da essere indipendenti anche economicamente dall'uomo: MATRIMONIO BOSTONIANO tutto al femminile di Mamet che ricorda la tematica omosessuale in THE BOSTONIANS di Henry James. Due amiche per la vita, una cameriera, e una collana di smeraldi... Commedia farsesca e ironica d'ambientazione cinematografica scritta nel '99 dal Pulitzer 1984 più volte nominato agli Oscar. Un salotto borghese da film abbastanza convenzionale diventa un caldo luogo di passioni 'saffiche' scandalose... almeno per l'epoca.

