L'amore di Rubini è in stazione

Il nuovo cinema italiano passava anche da LA STAZIONE che fa incetta di premi della critica (Nastro d'Argento, David, Grolla e Globo) in piena crisi della 7^Arte vince un sogno di Rubini: parlare della sua storia attraverso l'omonima commedia di Umberto Marino. Un giovane capostazione, una bella donna di buona famiglia in fuga, e un fidanzato violento approfittatore. Il ferroviere introverso di un paesino insignificante incontra una ragazza spaventata curiosa di lui. LA STAZIONE è un omaggio alle radici di Sergio Rubini attore e regista divenuto famoso grazie a Fellini. È la vicenda di un posto dove si vuol partire per andare... ma il treno passa sempre alle 6 del mattino: bisogna aspettare, attendere, la vita.







