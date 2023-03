L'amore di Tenco sul palco

"Ciao amore ciao"

Caduta e ascesa all'olimpo della storia canora italiana di LUIGI TENCO ufficialmente (ma senza indagini e prove) suicida nella notte di Sanremo del 27 gennaio 1967: un colpo di “rivoltella” alla testa della musica leggera che non accettava cantautori esistenzialisti e critici come l'artista genovese morto a 29 anni: ed è subito mito. La compagnia dei BARDASCI marchigiani ci dona con CIAO AMORE CIAO un gioco metamorfico sul cantante intrecciato alle sue donne, la madre, Dalida e una giornalista (sempre Lucia Bianchi). La band in scena si presta a tutto perché è capace (letteralmente) di tutto rendendo lo spettacolo una godibile opera 'leggera' corale.