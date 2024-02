SERIE FILM REGIONE L'amore è "Un amore" bolognese Anteprima di San Valentino al Modernissimo di Bologna UN AMORE, la serie promossa dalla Regione Emilia-Romagna, ospiti in sala i protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Il tempo dell'amore e della distanza ambientato tra Bologna e la Spagna. Una storia in 8 parti su due linee temporiali distinte: prima e dopo. Sopravvissuta tra le righe di tante lettere, rinasce in un incontro. Anna e Alessandro si rivedono a Bologna vent'anni dopo, quando la vita ha già fatto il suo lungo inesorabile corso: le cose non sono rimaste lì, ferme ad aspettare, anzi. La vità, la famiglia e altri amori, che hanno riempito la loro mancanza... Gli anni Novanta non ci sono più ma loro si. Riamano, si cercano, hanno bisogno di restitutirsi l'un l'altro tutto l'amore senza tempo.

