EVENTI ROMAGNA L'amore molesto al "Traiano" CIAO BAMBINO del napoletano Edgardo Pistone al San Biagio di Cesena ospite il regista

Napoli e l'amore bambino degli adolescenti maturati in bianco e nero. Il rione Traiano d'origine del regista EDGARDO PISTONE è il luogo della memoria e del futuro difficile di un'intera generazione disperata di ventenni: lui s'innamora di lei che da “intoccabile” si prostituisce, lì, dove i figli pagano i conti dei padri. CIAO BAMBINO è quel che resta nel cuore di tutti come il mare di Napoli. Quel che rimane negli occhi, invece, sono gli interpreti non professionisti come il padre del regista, Luciano Pistone.

