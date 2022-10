#ROFF17 L'amore nella terza età, Di Gregorio: "Ero terrorizzato a raccontarlo, ma il film ha sorpreso anche me" Alla Festa del Cinema di Roma presentato "Astolfo", divertente commedia con Stefania Sandrelli

Alla Festa del Cinema di Roma presentato in anteprima “Astolfo”, divertente commedia sull'amore nella terza età. Il timido Astolfo torna a vivere al paese dov'è tutt'altro che bene accolto, ma è generoso e aperto, e trova subito compagni come lui con cui condividere le esperienze, perfino la casa. Finché nella sua vita torna anche quello che proprio non aveva messo in conto: l'amore. Presentato anche “War – La guerra desiderata”, con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston: in un futuro distopico, girato assai prima della guerra in Ucraina, si immagina un conflitto tutto europeo tra Italia, Spagna e Francia. Da segnalare anche “Rapiniamo il Duce”, sulla storia quasi vera del contrabbandiere che cercò di rubare il tesoro di Mussolini, caleidoscopico action movie umoristico, con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis.

Nel video l'intervista a Gianni Di Gregorio, regista e attore

