ZOOMMA NEWS "L’amore non è mai sprecato", la lettera di una mamma vince il premio per San Valentino

"L’amore è semplice bambini miei, ma nessuno ce lo dice". È l'incipit della lettera che ha vinto il concorso di Zoomma per San Valentino. L'ha scritta Daniela Malpeli, rivolgendosi alla sua famiglia e snocciolando le tante forme con le quali l'amore si manifesta nella vita di ognuno. Concludendo lo scritto vincitore con l'invito ai figli e rivolto a tutti coloro che leggono la sua lettera di amare sempre "perché l’amore non è mai sprecato. La vostra mamma". Una cena per due il premio messo in palio dal concorso.

In allegato la lettera integrale

