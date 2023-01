L'Amore possibile... di 'Sandra' Seydoux

“UN BEAU MATIN”, si dice, e una bella mattina... l'inizio di un nuovo giorno e di un'altra vita possibile solo con l'amore. La regista francese d'origine danese Mia Hansen-Løve gira nei suoi angoli del cuore parigini con la complicità di una luminosa Léa Seydoux (di una bellezza struggente). Sandra è una madre sigle vedova da anni e fa l'interprete (quindi pretende di saper parlare diverse lingue...) e sopporta incertezze e fragilità della vita in silenzio (un padre malato e una madre separata e distaccata, mentre lei ha messo a tacere il suo corpo), insomma, non c'è una risposta alle tante possibili domande volutamente mai poste. Poi un giorno incontra un amico sposato dell'ex marito, Clément, e ritrova un'appassionata strada per l'amore sapendo di non potere ciò che vorrebbe (vivere con l'amante e lasciare andare... il padre che ha sempre amato: a volte si fa da genitori al proprio genitore pur avendo ed essendo figli). La risposta definitiva è una domanda di senso che riempia una nuova assenza...