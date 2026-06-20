L'anarchico suonatore vincitore del Donatello

KRANO fa strano come il personaggio e la sua musica impossibile da incasellare: anarchica come lui, torinese di Treviso del Valdobbiadene, per lingua e suoni. Vive in “casera dei casoni” di collina veneta e nei centri sociali della capitale sabauda. Straordinario e autentico per quel che è veramente come le emozioni che prova cantando e suonando i suoi testi perché gli permettono di campare e lavorare (tutto qui). Deve molto al pensiero verde di Langer, al country-punk (gli scozzesi Wilco), in parte alternativo e americano (Country Teasers).







