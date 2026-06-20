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L'anarchico suonatore vincitore del Donatello

KRANO con le sue cantate e ballate del nord-est dalle “Città di Pianura” (vincitore del David 2026 per le musiche da film: “Ti” è il pezzo dedicato alla moglie) suona ad “ARGINI - lungo il fiume Po” a Luzzara di Reggio

di Francesco Zingrillo
20 giu 2026

KRANO fa strano come il personaggio e la sua musica impossibile da incasellare: anarchica come lui, torinese di Treviso del Valdobbiadene, per lingua e suoni. Vive in “casera dei casoni” di collina veneta e nei centri sociali della capitale sabauda. Straordinario e autentico per quel che è veramente come le emozioni che prova cantando e suonando i suoi testi perché gli permettono di campare e lavorare (tutto qui). Deve molto al pensiero verde di Langer, al country-punk (gli scozzesi Wilco), in parte alternativo e americano (Country Teasers).




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