L'anime del mare: animazione d'autore a Borgo Maggiore

"I figli del mare" al Concordia

Tratto dall'opera omonima in 5 volumi sui FIGLI DEL MARE scritta da DAISUKE IGARASHI è ispirata al folclore nipponico tra natura e spiritualità orientali nel MANGA di taglio surreale. Disegni, tavole e animazione in studio GHIBLI, per un prodotto poetico come sempre artigianale e artistico (5 anni di lavorazione e post-produzione) con un solo e vero protagonista, IL MARE. La forza che sconvolge spazio e tempo in un viaggio allucinogeno, colorato e fluorescente, detto “degli azzurri”. Ritmi di montaggio serrati e tagli secchi per dare l'idea del vento, della tempesta, degli oceani dell'anima... Ruka è una liceale ribelle alla scuola che visitando l'acquario del padre incontra UMI (mare) figlio dell'acqua (dove nuota quasi volasse) e dei suoi segreti proprio mentre tutti i pesci stanno scomparendo... Presentato nei migliori festival d'animazione è passato anche al LUCCA COMICS 2019. Grafica ed effetti 3D a integrare la tradizione MANGA ispirati al viaggio di KUBRICK in “2001 ODISSEA NELLO SPAZIO”.