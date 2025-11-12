"L'Antidoto" è la cura in musica

BIJAN CHEMIRANI un innovatore e divulgatore dello “zarb” iraniano (quella serie incredibile di sonorità basate sul tamburo classico e folk: TOMBAK). Ritmica persiana condivisa con il violoncello albanese di RANDI HASA e il piano libanese di RAMI KHALIFÉ innovatori popolari votati al jazz. Musica strumentale tra acustica ed elettronica che sposa due culture affini alla la sperimentazione jazzistica tra Europa e States: paesaggi sonori fra continenti. L'ANTIDOTE è libertà. Senza barriere un antidoto, appunto, alle pandemie culturali dissonanti dei nostri tempi: la cura in musica.







