"L'Antidoto" è la cura in musica

L'ANTIDOTE per la prima volta in tour allo Sghetto Club del Bologna Jazz Festival

di Francesco Zingrillo
12 nov 2025

BIJAN CHEMIRANI un innovatore e divulgatore dello “zarb” iraniano (quella serie incredibile di sonorità basate sul tamburo classico e folk: TOMBAK). Ritmica persiana condivisa con il violoncello albanese di RANDI HASA e il piano libanese di RAMI KHALIFÉ innovatori popolari votati al jazz. Musica strumentale tra acustica ed elettronica che sposa due culture affini alla la sperimentazione jazzistica tra Europa e States: paesaggi sonori fra continenti. L'ANTIDOTE è libertà. Senza barriere un antidoto, appunto, alle pandemie culturali dissonanti dei nostri tempi: la cura in musica.




