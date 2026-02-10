L'Aquila vola alto

L'Aquila è da sempre un'antica destinazione di bellezza e tradizione storica religiosa. Oggi diventa il centro della programmazione turistica ed economica di un anno da Capitale italiana della Cultura. Alleanze e strategie territoriali sono il centro di uno strumento “cultura capitale”, appunto, nato nel 2014. Riqualificazioni, spazi, e imprese supportati da investimenti che coinvolgono lo stato, la regione e l'Europa. Il valore civico si sposa con la creatività a vari livelli in una città aperta a tutti. Palazzi spalancati in percorsi per valorizzare gli edifici antichi restituiti alla comunità dopo il terremoto. Un centro storico percorribile interamente a piedi e veramente aperto alla gente. Arte e accoglienza vanno di pari passo. Ricostruzione fisica e rigenerazione culturale post sisma. Dall'Aquila può nascere un modello appenninico come un'ossatura produttiva lungo la penisola. Musei e polo universitario di una città del “saper fare e far(e) sapere”.







