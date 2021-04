PRIMA FILM RN L'argento a Venezia 77 lo vedi al Tiberio In attesa della programmazione estiva a San Giuiano l'associazione culturale propone fino alla riapertura dei cinema il film d'autore NUEVO ORDER di Michel Franco, Leone d'Argento a Venezia 2020, per la prima volta a Rimini

La giuria critica veneziana ha premiato la DISTOPIA (situazione politica ipotetica ma realistica non lontana dal vero in molti paesi sudamericani) del colpo di stato chirurgico messa in scena da Michel Franco nel suo paese, il Messico. Lotta di classe in pieno 2021 per le strade della capitale si combatte la rivolta dei poveri e meno abbienti, attuata con l'esercito per bande, contro i ricchi mentre in una famiglia benestante e facoltosa va in scena un matrimonio d'interesse. Irrompono i rivoluzionari davanti alla servitù che sta a guardare complice del riscatto sociale degli ultimi contro i primi, che probabilmente continueranno ad esserlo. Il NUOVO ORDINE non è mai tanto nuovo quando ci sono di mezzo i militari, la catena di comando di una nazione prevede sempre un controllo... tra le parti. Orgia e incesto di potere mentre il popolo s'arrangia come può col salario di sopravvivenza (300 euro mensili) comanda ancora il narcotraffico e la tratta degli schiavi come nei migliori libri di BOLANO.

