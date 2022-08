L'Ariosto travestito da clown

ORLANDO è Orlando, FURIOSO anche, ma dalla collaborazione artistica tra Carlo Boso e il Collettivo Clown per la regia di Dadde Visconti ne esce un canovaccio della Commedia dell'Arte eroicomico e disincantato. Un testo interpretato e improvvisato tratto dall'Ariosto e un pochino pure da Calvino, si, ma secondo la scuola popolare di strada e l'azione di piazza: tra “ donne, cavalier, l'arme e l'amore, garantiti son sol(o)/ risate e batticuore//”. Teatro contemporaneo e clownerie che incrociano scrittura e messa in scena. Il PROGETTO FARSA CONTEMPORANEA è una mescolanza di generi e stili che trasformano i classici in risate ironiche e sottili. Temi senza tempo come la gelosia e il potere si arricchiscono della piena attualità con l'immigrazione e la diversità. 46 canti ariosteschi “strapazzati” a dovere in mille rivoli narrativi e situazioni assurde al limite del nonsense. Viaggi duelli, battaglie e lotte, dei paladini da opera buffa e carnevalesca rappresentati in tutt'e 20 le regioni da “Manicomics” d'Italia per 107 province furiose...