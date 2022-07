L'Arlecchino di Bonavera per Plauto

Enrico Bonavera da 30 anni Arlecchino dopo Ferruccio Soleri ( che recitò fino a 87 anni e morì a 92!) ambedue eredi di Marcello Moretti fino al 1960. Scuola Strehler che cambiò Goldoni dopo l'allestimento de “Il servitore di due padroni” nel primo dopoguerra. Il teatro è arte cioè mestiere e i SEGRETI DI ARLECCHINO sono l'esercizio attoriale più completo esistente (maschera, mimo, movimento del corpo da saltimbanchi, ballo e canto comici: improvvisazione e grammelot al limite dell'opera buffa) della Commedia dell'Arte italiana dal Piccolo di Milano per tutto il 900 fino a Dario Fo. Le maschere storiche non mancano insieme a quelle goldoniane: truffaldino, zanni, lazzi e amorazzi e il famoso “sketch della mosca” inimitabile nella versione bonaveriana. Le maschere artigianali in cuoio su modello in legno dei Sartori esaltano l'allegoria adeguandola alla mimica facciale dell'attore. Il segreto: un baule e poche cose, la sedia e le maschere, dei vari personaggi. Bonavera è degno di Plauto il sarsinate, commediografo latino creatore di personaggi greco-romani farseschi e ironici adattissimi all'ultimo grande Arlecchino vivente.

