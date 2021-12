L'arlecchino SHI YAN "cacca di pecora" SHI

La pièce autobiografica di SHI YANG SHI ne 'l'Arlecchino asiatico' sembra venuta da IL MILIONE di Marco Polo e ha vinto il PREMIO NUDO. La storia di Yang, nato in Cina e arrivato in Italia con la mamma a 11 anni, è stupore puro. Ha nel sangue l'ironia tranquilla della sua gente e l'istrionica voglia recitante degli italiani. I suoi “due padroni” sono la realtà e la finzione: lavoratore e attore la sua doppia mission. Da lavapiatti e tuttofare a TRADUTTORE simultaneo per ministri e registi. TRADITORE per amore, artista, teatrante e inviato speciale delle Iene.

