TEATRO COLLINA RIMINI L'arlecchino SHI YAN "cacca di pecora" SHI “ARLE-CHINO: traduttore e traditore di due padroni” l'interpretazione da Commedia dell'Arte del comico Shi Yang Shi stasera al Teatro Comunale Villa San Clemente di Rimini

La pièce autobiografica di SHI YANG SHI ne 'l'Arlecchino asiatico' sembra venuta da IL MILIONE di Marco Polo e ha vinto il PREMIO NUDO. La storia di Yang, nato in Cina e arrivato in Italia con la mamma a 11 anni, è stupore puro. Ha nel sangue l'ironia tranquilla della sua gente e l'istrionica voglia recitante degli italiani. I suoi “due padroni” sono la realtà e la finzione: lavoratore e attore la sua doppia mission. Da lavapiatti e tuttofare a TRADUTTORE simultaneo per ministri e registi. TRADITORE per amore, artista, teatrante e inviato speciale delle Iene.

