L'Armadillo con la voce di Mastandrea è Zerocalcare

Zerocalcare e Netflix tornano con le storie animate del fumetto DUE SPICCI dalla voce di Armadillo-Mastandrea in uscita a maggio: ecco la nostra anticipazione video-tv creativa sulle prime immagini diffuse dall'autore

di Francesco Zingrillo
28 gen 2026

La serie DUE SPICCI in produzione per la distribuzione primaverile è del fumettista (di Bao Publishing) ZEROCALCARE in esclusiva Netflix. Il progetto animato e testuale dà seguito agli esperimenti grafici e tematici delle storie televisive precedenti già presenti in STRAPPARE (2021) e QUESTO MONDO (2023). Il disegnatore romano, Michele Rech, di Rebibbia (nato a Cortona AR) è un autore molto seguito col suo Armadillo profetico: ZEROCALCARE lavora ancora una volta con Valerio Mastandrea (sempre romano ma della Garbatella) che doppia il famoso 'animale'/ romanesco e iconico/ “antropomorto” (tutt'e tre dotati di ironia). Linguaggio autoreferenziale quello dell'artista che utilizza “ Armadi' ” scambiandolo con sé stesso mediante la voce inconfondibile dell'attore doppiatore e, non a caso, amico.




