EMILIA ROMAGNA CULTURA "l'Armata (americana) a cavallo" “MOUNTAINMEN” la miniserie sulla Linea Gotica di Luciano La Valle racconta la divisione americana di montagna nel Montese tra Pistoia e Bologna nel 1945

“La Decima di Montagna” è la divisione statunitense (ultima a sbarcqare in Italia) che ha fatto strada agli alleati liberando l'Appennino facendo breccia fino a Bologna verso il Nord da gennaio ad aprile 1945. Storie di vita e d'amore come quella di Mariarosa (successa davvero) con un eroico fante americano. 4 episodi basati sulle testimonianze dei reduci e sui ricordi di famiglia curati dal Gruppo culturale IL TREBBO di Montese. Repertori e fiction in un anno di riprese con 45 attori del posto e gruppi di rievocazione storica. Due versioni in italiano e inglese per il pubblico d'oltreoceano. Diverse le presentazioni ufficiali a giugno tra Bologna, Modena e Pistoia.

