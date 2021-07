L'arte a San Marino: partono i percorsi per conoscere i giovani artisti della Biennale Mediterranea

Al via una nuova iniziativa della Biennale Mediterranea che quest'anno ospita le opere dei giovani artisti in diversi spazi del centro storico di San Marino. Con l'anteprima di inizio luglio a Palazzo Gregotti Sums, partono ufficialmente oggi i percorsi performativi per conoscere le sedi e le opere degli artisti di questa diciannovesima edizione. Ogni mattina, dal martedì alla domenica si potrà partecipare al percorso "Sedi principali", che accompagna i visitatori nei diversi luoghi d'arte della Biennale a partire dalle Cisterne del Pianello, passando per Prima Torre Guaita, Galleria Nazionale San Marino per concludersi al Sums.







Museo di Stato e Cisterne di Palazzo Pubblico saranno invece visitabili in un percorso organizzato ogni mercoledì pomeriggio, mentre le sedi secondarie della Biennale il venerdì. Ogni giovedì, tra le 18 e le 20, sarà la volta di "Performance al tramonto" a Palazzo Gregotti Sums che si concluderà con un aperitivo offerto da Reame. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 0549 888241 dalle 9.30 alle 18.20 o consultare il sito della Biennale Mediterranea19.