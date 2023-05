L'arte chiama artisti e curatori sammarinesi e residenti a contribuire all' Archivio Performativo del Museo

La Galleria Nazionale San Marino invita sammarinesi cittadini o residenti artisti, ricercatori, curatori in tutte le discipline artistiche e culturali di tutte le età a rispondere alla 'Open call' della Galleria Nazionale San Marino. Si tratta di una chiamata aperta. C'è tempo fino al 31 maggio. Tutti i portfolio raccolti andranno a costituire la Sezione Portfolio dell’Archivio Performativo del Museo – Galleria Nazionale (a disposizione dei visitatori - critici, direttori di musei, galleristi, studiosi, docenti, studenti, pubblico internazionale e turistico) all'interno della quale gli artisti verranno scelti per la creazione di "progetti avvenire".

Come deve essere un portfolio? Il portfolio deve contenere: immagini e testi che descrivano brevemente il lavoro artistico o culturale già realizzato, la propria particolare idea dell’arte e di ricerca, un brevissimo statement e il curriculum. Potrà essere in formato cartaceo preferibilmente plastificato e non superare le misure: cm 28 x 22, costa spessore 1 cm. Al portfolio potrà essere allegato un cd-rom di video e immagini.

I Portfolio si possono inviare via e – mail a: gallerianazionale@pa.sm oppure consegnarlo personalmente: tutte le mattine dal lunedì al venerdì fino alle ore 14 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.

Per informazioni contattare l’Operatore Culturale al 0549 888244.