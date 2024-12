L'arte degli scalpellini dell'AASLP in mostra in occasione di Santa Lucia

Nel video, le interviste a Bruno Raganini, Maestro Scalpellino; Giuliana Barulli, Direttore AASLP; Margherita Felici, D.L. Responsabile Squadra Scalpellini

“Ci vuole la passione e bisogna avere un'attitudine: nel blocco di pietra ci devi vedere già dentro quello che vuoi realizzare”. Così Bruno Raganini, Maestro Scalpellino, parla di un mestiere strettamente legato all'identità della Repubblica. Scalpellino era il Santo Marino e secondo la leggenda salì sul Titano per estrarre la pietra di cui il territorio abbondava: la pietra di San Marino. Professione artigiana antichissima che evolve e guarda al futuro.

“Noi – prosegue Raganini - siamo partiti che eravamo dei ragazzini, io avevo 17 anni e nel tempo siamo cresciuti, insieme con altri colleghi, e abbiamo sviluppato il lavoro partendo dalla manualità completa. Poi siamo arrivati ad avere questi macchinari. Oggi è un lavoro un po' più meccanizzato, un po' più moderno, ma non si poteva rimanere comunque ai tempi in cui si lavorava completamente a mano”.

Sono in sette nel laboratorio di Gualdicciolo - da pochi giorni c'è anche la prima donna - maestranza per un'ampia gamma di attività: “Facciamo interventi di riqualificazione del nostro Centro Storico con ripavimentazioni, i restauri delle mura, delle facciate dei nostri edifici storici – spiega il Direttore dell'AASLP Giuliana Barulli - ma realizzano anche degli oggetti artistici con delle tecniche di basso rilievo e delle vere e proprie opere d'arte. Il desiderio è quello di trasformare questo laboratorio anche in uno show room, nel quale poter mettere a disposizione della cittadinanza degli oggetti, compreso anche arrivare alla creazione di gioielli - come quello che sto indossando adesso – per poter realizzare non solo le opere strettamente necessarie ai lavori edili e pubblici, ma anche degli oggetti artistici che possano entrare nelle case delle persone”.

E la Pietra di San Marino vola all'Expo di Osaka, protagonista nel padiglione della Repubblica, in mostra per un'esperienza visiva e tattile di manufatti più simbolici: “C'è una parte di pietra grezza non lavorata – spiega Margherita Felici, Responsabile Squadra Scalpellini - ; una lastra di pavimentazione spunteggiata con la lavorazione, presente in tutte le nostre pavimentazioni del Centro Storico, e un'opera raffigurante il Monte Titano con le sue Torri e le caratteristiche dello skyline. Tutto per per permettere anche senza l'esperienza visiva, solamente attraverso il tatto, di andare a toccare con mano la sagoma del Monte. Abbiamo realizzato anche uno stemma della Repubblica e due simboli del padiglione appunto del prossimo Expo”.

