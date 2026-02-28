L'arte dei fioristi italiani sul palco dell'Ariston

Non c’è Festival di Sanremo senza gli splendidi mazzi di fiori donati ad ogni cantante e ospite sul palco dell'Ariston. Un gesto semplice che è la fine di un grande lavoro di un'intera filiera produttiva, rappresentata da AFFI - Associazione Italiana Fioristi e Floricoltori, di cui è esponente anche l'imprenditrice sammarinese Mara Verbena.

"È il gesto più bello - dichiara a San Marino Rtv - perché regalare i fiori è la cosa importante che deve uscire da questo Festival. Noi di AFFI 10 anni fa siamo arrivati proprio perché abbiamo visto l'importanza della promozione che può dare Sanremo a tutta la filiera. Qui abbiamo rappresentanti tutta Italia della produzione di fiori legati a noi perché Sanremo è la madre sovrana dei fiori italiani. La novità molto bella per noi di AFFI è che abbiamo questo marchio registrato "Fiori italiani", gente nostra che lavora ed è molto importante la registrazione e l'utilizzo di questo marchio".

"Il bouquet - aggiunge il collega - è realizzato con le maggiori produzioni del territorio, quindi cercando di valorizzare i fiori. L'intento di noi fioristi era quello di creare un po' di interesse intorno ai bouquet, studiandoli e pensandoli per gli artisti a cui andavano poi omaggiati. E in quel caso il primo bouquet dedicato agli uomini è stato quello di Elton John e oltre alle produzioni, quindi ranuncoli e garofani del territorio. C'erano comunque un inserimento di succulente, piante grasse che rendevano comunque più particolare tutto il lavoro".

Intanto l'evoluzione dei fiori continua.... "Adesso siamo nel momento degli anemoni e dei ranuncoli - raccontano i produttori - che sono due prodotti che in Riviera qui saremo vengono coltivati per la maggiore. Prima di quello ci sono state le rose, ci sono stati i garofani..." Il giro d'affari è cresciuto? "Il giro d'affari sicuramente, però il coltivatore non ha rubato niente a nessuno" sentenzia il produttore.

