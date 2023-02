L'arte del corpo vecchio in poesia

Over dance

OURAMANDE e PRELJOCAJ con le rispettive scuole sono i coreografi che hanno ridisegnato i limiti atletici e artistici dei ballerini nel progetto OVER DANCE. Lo spettacolo in due atti “Un jour nouveau/Birthday Party” messi in scena a Parigi sono compresi nel Focus Carne di drammaturgia fisica regionale ed europeo. Tra senior e over c'è un mondo di sfumature che dal balletto arriva al circo: arte del corpo vecchio rinascente... in poesia. Performers tra i 67 e gli 80 in una pièce che mette in discussione la società (welfare culturale). La domanda è: quanti anni hai dentro?, e guarda che si vede.