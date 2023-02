EMILIA ROMAGNA CULTURA L'arte del corpo vecchio in poesia Emilia Romagna Teatro ha coprodotto con Aterballetto lo spettacolo OVER DANCE progetto sui corpi della terza età che ha debuttato al Teatro Nazionale di Danza parigino e dal 12 marzo sarà a Bologna in replica a Novembre a Reggio Emilia

OURAMANDE e PRELJOCAJ con le rispettive scuole sono i coreografi che hanno ridisegnato i limiti atletici e artistici dei ballerini nel progetto OVER DANCE. Lo spettacolo in due atti “Un jour nouveau/Birthday Party” messi in scena a Parigi sono compresi nel Focus Carne di drammaturgia fisica regionale ed europeo. Tra senior e over c'è un mondo di sfumature che dal balletto arriva al circo: arte del corpo vecchio rinascente... in poesia. Performers tra i 67 e gli 80 in una pièce che mette in discussione la società (welfare culturale). La domanda è: quanti anni hai dentro?, e guarda che si vede.

