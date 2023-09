EMILIA ROMAGNA TEATRO L'arte dell'acqua dal vivo ACQUA ALTA a Ipercorpo 2023, comunicare arte dal vivo, negli spazi EXATR di Forlì

Diciannove edizioni fa nasceva IPERCORPO il festival forlivese per la salvaguardia dell'arte dal vivo, poi il covid e l'alluvione di maggio hanno squassato l'avamposto creativo con il pubblico: “InPresenza!”. Oggi, Adrien M & Clair B, recitano un viaggio immaginario dell'acqua in realtà aumentata in una performance virtuale. ACQUA ALTA è un uomo, una donna, una casa. La routine quotidiana viene sconvolta dalla pioggia. Le acque impetuose sommergono l'abitazione in un mare color inchiostro. La donna scompare. Scivola via liquida lasciando in stanza i suoi capelli (lunghi e belli). Tutto in un libro pop-up (finestra del tablet e immagini tridimensionale librarie) in volumi percepiti da un visore. Come domare l'alterità e la paura del bizzarro?

