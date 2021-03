CAMPAGNA PRO SPETTACOLO L'Arte non si arresta, mai, il covid sì La Rai sostiene lo spettacolo su piattaforma e social con “IL CINEMA NON SI FERMA” di Marco Serafini, un “non documentario”, girato con i telefonini dagli attori in casa durante il lockdown 2020

Il cinema si fa commedia casalinga a sostegno dello spettacolo che muore... Torna la zona rossa e si fa memoria della prima ondata passata dagli smartphone di un cast d'eccezione direttamente dalle stanze di casa della Cucinotta, Vaporidis, Girone e altre decine di artisti italiani coinvolti nel progetto “salvacinema” di Ruggero De Virgiliis. Lavoro di montaggio in 5 parti sposato da RAI CINEMA sostenuto dal Ministero della Cutura diffuso da Coming soon passato all'ISCHIA GLOBAL FESTIVAL e dalla Giornata nazionale contro il covid su web e social a scopo benefico. Un piccolo film a “episodi giornalistici” opera di resistenza dei lavoratori dello spettacolo perché i teatri e i set ripartano con il sole di primavera...

