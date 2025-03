L'artista di fama internazionale, Emilio Isgrò a San Marino: gettate basi di collaborazione

Nel video le interviste a Emilio Isgrò, artista internazionale; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

Orgogliosamente siciliano e artista internazionale a tutto tondo, Emilio Isgrò, Maestro dell'arte concettuale contemporanea entra in contatto con la realtà sammarinese in punta di piedi ma lasciando già l'impronta profonda della sua potente visione dell'arte e della ricerca, rivoluzionaria nella resa in termini umani ed esistenziali. Sullo sfondo, i presupposti di una collaborazione tra il Governo del Titano e il padre della cancellatura, “quell'alfabeto democratico per comprendere l'esistente” divenuto il suo marchio di fabbrica, pronto oggi a trasferire in atto creativo la sua poetica per progetti comuni. "Le prospettive - rivela Isgrò - sono quelle che la Repubblica di San Marino ha sempre avuto e sono quelle di una libertà che deve dare qualcosa agli altri, non di una libertà coercitrice delle attese degli altri. Mi è stato chiesto, il progetto parte da un'idea, da un input, di fare qualcosa per la Città, forse un monumento, una scultura in un luogo adeguato, e io questa prospettiva la vedo bene, in vista di qualcosa che se c'è l'entusiasmo generale dei sammarinesi può nascere".

Puntare, dunque, su arte e cultura come asset capaci di sviluppare economia e comunità. "Ricevere la visita del Maestro - commenta il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini - ci rende tutti quanti davvero onorati, lo ringraziamo, abbiamo potuto approfondire aspetti che chiaramente riguardano la cultura, essendo lui un personaggio autorevolissimo a livello internazionale. Il fatto di poterlo fare con una prospettiva verso il futuro di quello che sarà anche culturalmente il territorio sammarinese rappresenta quegli elementi sul quale vogliamo lavorare". "Incarna veramente un'arte, una missione, una passione, - sottolinea il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati - e quindi già il fatto stesso di essere stati qui con lui e fissare un percorso anche per la Repubblica di San Marino per noi è veramente un grande onore. Avrete compreso che ci ha avvolto una passione nei suoi racconti e nell'arte che da sempre ha portato avanti in questi anni".

