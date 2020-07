L'assemblea capitolina vota unanime: l'Auditorium Parco della Musica sarà titolato a Ennio Morricone

La musica inconfondibile del Maestro risuona nell'aula Giulio Cesare, riunita in un consiglio straordinario per decidere, all'unanimità, che l'Auditorium Parco della Musica da adesso prenderà proprio il suo nome, come ha annunciato il presidente Marcello De Vito, su iniziativa della Giunta retta dalla sindaca Virginia Raggi, diventando Auditorium Ennio Morricone. Quell'Auditorium che era “casa sua”, ha ricordato suo figlio Marco, mentre l'altro figlio, Andrea, ha diretto l'orchestra di Santa Cecilia che eseguiva alcune composizioni del padre, dando vita ad un commosso omaggio, cui hanno preso parte i familiari, ma anche amici e colleghi, come il maestro Nicola Piovani, o il regista Giuseppe Tornatore, che lo conosceva da oltre trent'anni, e che ha ricordato quanto Morricone amasse il silenzio, ritenendo anzi che la musica altro non fosse che una pausa del silenzio.

Nel video l'intervento di Giuseppe Tornatore, regista