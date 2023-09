L'associazione Emma Rossi riscopre, in una passeggiata a cavallo, le bellezze di San Marino

Una passeggiata per riscoprire la bellezza del territorio di San Marino ed al contempo per riflettere sulla storia di Emma Rossi. L'associazione a lei intitolata, ogni anno organizza una camminata in centro storico per ricordarne la figura e l'impegno sul territorio. Questa mattina insieme all'Associazione Il Branco, affiliata all'ippica sammarinese, l'iniziativa è stata a cavallo ed ha permesso a chi vi ha aderito di percorrere diverse chilometri da Torello, Montecerreto fino a Chiesanuova, costeggiando il torrente San Marino; in una tappa la presidente dell'Associazione Emma Rossi ha insistito sull'impegno che la politica dedicò alla Repubblica. Conclusione in festa con pranzo, musica e balli di gruppo.