PORTOFRANCO SAN MARINO L'Associazione Portofranco in udienza dai Capitani Reggenti Consegnato il volume "Uno sguardo che costruisce" che raccoglie le testimonianze dei volontari

“Uno sguardo che costruisce”, il titolo del volume realizzato dall'Associazione Portofranco San Marino, uno sguardo “che non giudica, ma scommette; che non misura soltanto 1 risultato, ma accompagna il percorso. Un'attenzione che restituisce fiducia e stima di sé a chi rischia di smarrirsi, trasformando il momento dell'apprendimento in un fattore decisivo di crescita umana e civile”. Queste le parole dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali, nell'accogliere in Udienza i membri di Portofranco San marino. La consegna del volume di testimonianze ai Capi di Stato, è occasione per aprire al meglio l'anno sociale 2026/2027, di un'Associazione che, dal 2020, dà tantissimo al territorio, in particolar modo ai ragazzi che hanno bisogno di aiuto nello studio.

"L'iniziativa di Portofranco è di una nobiltà che a tratti deve davvero far emozionare la nostra comunità e qualunque comunità in cui essa si sviluppa. Il nostro paese, devo dire, che sotto il profilo di carattere associativo e dell'incontro con i bisogni degli altri è estremamente molto ricco e loro rappresentano benissimo quella ricchezza" le parole del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini.

Al momento, i ragazzi seguiti da Portofranco San Marino sono 80, così come i volontari, che credono fortemente nel rapporto uno a uno:

"Siamo insegnanti in pensione, insegnanti in attività, giovani anche fino al liceo, che aiutano altri ragazzi, perché il discorso della responsabilità nello studio coglie un nervo importante nei giovani.", dice la volontaria e curatrice del volume Donatella Agostini.

Questo volume, “ci offre una testimonianza fondamentale di come un'esperienza educativa possa nascere, crescere e consolidarsi attraverso la qualità di un'attenzione speciale: un atto di fiducia nei confronti delle giovani generazioni”, ha detto la Reggenza. Una giovanissima volontaria, Matilde Ceccoli, ci racconta la sua esperienza:

"Io sicuramente guadagno tanto da loro, poi loro mi considerano una loro prof ma in realtà secondo me il rapporto è molto alla pari. Io prendo 50 e do 50 a loro e il fatto che io insegni a loro sicuramente dà valore importante però la cosa più importante che loro vedono da me è sentirsi ascoltati".

Interviste a: Teodoro Lonfernini Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura; Donatella Agostini - Autrice del volume e volontaria; Matilde Ceccoli - Volontaria Portofranco

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