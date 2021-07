L'attrice Laura Morante al cospetto dei Capitani Reggenti

Laura Morante

Ricevuta a Palazzo Pubblico l'attrice Laura Morante, che si trova a San Marino per la rassegna PulsAzioni, in cui sarà rappresentato un suo spettacolo, dal titolo "Assolo". Attrice riconosciuta a livello internazionale, ha iniziato giovanissima lavorando con attori del calibro di Carmelo Bene, passando poi alla regia. "Un onore ospitarla in Repubblica" hanno detto i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini che hanno sottolineato l'importanza della cultura nella ripartenza dopo la pandemia.

Nel video l'intervista a Laura Morante, attrice