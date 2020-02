L'attrice sammarinese Patrizia Bollini candidata al David di Donatello

L'attrice sammarinese Patrizia Bollini candidata al David di Donatello.

L'attrice sammarinese Patrizia Bollini è fra le candidate al David di Donatello 2020 come "Migliore attrice non protagonista" per l'interpretazione del personaggio di Valeria Corradini nel film "Solo cose belle" di Kristian Gianfreda. A San Marino Fixing l'attrice descrive il suo ruolo come "un personaggio con diverse sfumature, sia ironiche che drammatiche". "La caratteristica più affascinante dal punto di vista attoriale - prosegue - è stata quella di interpretare la sua evoluzione emotiva: costretta dagli eventi a modificare il proprio punto di vista scoprirà un modo nuovo di vedere le cose e la sua vita cambierà radicalmente". Patrizia sarà in scena questa sera al Teatro Titano con "44. Il coraggio della scelta" di Eugenio Sideri, monologo in cui racconterà la storia delle donne partigiane Romagnole.





I più letti della settimana: