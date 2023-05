L'attualità del merito: a San Marino un convegno sugli Ordini Cavallereschi 3 e 4 giugno al Titano. L'evento in occasione del centenario dell'Ordine Equestre di Sant'Agata

Presentato a Palazzo Begni il Convegno Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI Secolo, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che si terrà a San Marino, presso il Teatro Titano, il 3 e 4 giugno prossimi. L' evento internazionale si pone nella ricorrenza del centesimo anniversario dell’istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata il quale, dedicato alla comprotettrice della Repubblica, venne istituito con decreto del 5 giugno 1923; da tale istituzione si mossero poi altre Nazioni per creare i loro ordini cavallereschi di merito. Presenti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Prof. Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’International Commission for Orders of Chivalry e Presidente della Confederation Internationale de Genealogie et Heraldique, il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti e il Console Onorario del Portogallo, Maria Loredana Pinotti.

Un'occasione per ricordare l’alto significato storico, politico e istituzionale dell’iniziativa, “che coniuga – ha ricordato il Segretario Beccari - la ricostruzione storica di un simbolo della Repubblica conosciuto, stimato e apprezzato nel mondo, con lo spirito contemporaneo proprio di una significativa espressione di democrazia che permane nel tempo con immutato valore e rispetto internazionale”. Il Prof. Pier Felice degli Uberti si è soffermato sul significato intrinseco degli Ordini cavallereschi e sulla loro evoluzione. Un'occasione per parlarne sarà il Convegno del 3 e 6 giugno: “sarà il più importante dell’anno in corso a livello internazionale – ha detto - sotto l’aspetto storico e pedagogico. In occasione del Convegno internazionale giungeranno a San Marino i rappresentanti dei più importanti ordini cavallereschi della storia; sarà una occasione straordinaria per trattare storicamente i più importanti ordini cavallereschi del mondo soffermandosi, al contempo, sui moderni sistemi premiali - come lo è il Premio Nobel - e sulla loro evoluzione nella società contemporanea, in cui essi operano con obiettivi umanitari e di sostenibilità ambientale”.

Il Direttore Silvia Berti ha richiamato il concetto di bene, quale fine ultimo delle azioni meritorie che sono alla base del riconoscimento istituzionale da parte dell’ordine e che rende attuale e moderno il Convegno, reiterando un appello ai giovani, affinché si appassionino a questi temi, che sono parte integrante della storia della Repubblica e delle sue tradizioni. In occasione del Centenario è stata emessa una moneta in argento da 10 euro, fior di conio, denominata ‘Centenario dell’istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata’,

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri; al Prof. Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’International Commission for Orders of Chivalry e Presidente della Confederation Internationale de Genealogie et Heraldique e a Silvia Berti, Direttore del Cerimoniale Diplomatico

