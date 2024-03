EVENTI BOLOGNA L'Avaro vintage di Dighero L'AVARO di Molière per la regia di Luigi Saravo in cartellone al Duse di Bologna

Dighero è L'Avaro più unico che raro perché ama (conserva) il denaro ma non conosce la vergogna del peccato originario (vendere le persone e pure i figli per laricchezza...) finché non si accorge che gli altri non sono migliori di lui. Amano si sposano (consumano) ma poi disputano con cattiveria su merce e banconote (l'eredità) disperse per disperazione da Arpagone. L'avarizia (ben lungi dalla frugale parsimonia degli umili) è immorale, esercitata dai moralisti di facciata. L'avaro si rende conto della sua solitudine ma non cerca aiuto nel cuore altrui. Spazio moderno e costumi vintage, mobili girevoli e spazi nudi: scenografia vuoto-pieno riempita di roba mentre i soldi volano solo nel finale... Il protagonista a interpretato Benni e Dario Fo, e si vede. Mariangeles Torres recita in doppio ruolo (nelle migliore tradizione popolare di strada) Freccia-servitore e Frosina domestica/mezzana. Equivoci, gag e doppi sensi: in fondo si ride di noi stessi.

