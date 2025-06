MOSTRA “L’ÉCOLE DE PARIS” arriva sul Titano A San Marino, per la prima volta, una rassegna dedicata agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi decenni del Novecento

Ha messo insieme dai cubisti ai futuristi, ha generato le più grandi correnti d'arte della nostra era. Parliamo della Scuola di Parigi, un movimento spontaneo, lontano dalle logiche borghesi, nato nella capitale francese nei primi decenni del Novecento. E' stato il critico Andrè Warnod, proprio 100 anni fa, a definirlo così, con una intuzione letteraria.

Visioni ed idee dei più grandi: da Picasso a Modigliani fino a Marc Chagall e Max Jacob. "È proprio San Marino che avuto l’esclusiva e l’idea è di presentare per la prima volta questa rassegna di oltre 100 opere dedicate agli artisti della scuola di Parigi, nati in ogni parte del mondo ma raggruppati nel primi decenni del 900 a Parigi, dove gli atelier di Montmartre e Montparnasse furono il centro della storia dell'arte e delle idee, fulcro di una grande rivoluzione estetica e pittorica - commenta Christian Parisot, curatore della mostra L'école de Paris.

La mostra, organizzata da Geko Gold Arte,con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura è stata iaugurata oggi al Museo di Stato e sarà vistabile fino al 7 luglio. A cura di Christian Parisot e Giancarlo Graziani e Tommaso Graziani l'allestimento annovera capolavori, come il "Piccolo nudo rosso" di Amedeo Modigliani ed il ritratto di Casimro Hébuterne, padre di Jeanne realizzato a 4 mani, da Amedeo e dalla sua amata. Ci sono anche dei dipinti di Jeanne e di suo fratello Andrè oltre ad Utrillo, Dufy, Valmier, Thomsen e altri.

"La Mostra di oggi rappresenta quella volontà ben precisa di alzare l’asticella del livello culturale ed espositivo di San Marino - ha rimarcato il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini -. Sono molto soddisfatto di trovarmi all’inaugurazione e di ringraziare, con la mia presenza, chi ha lavorato e ha fatto sì che queste opere oggi fossero qui".

Ma si guarda anche al futuro, alla creazione della Fondazione Internazionale di Studi Amedeo Modigliani con sede in Repubblica, realizzata con il sostegno degli Archivi Legali Modigliani e con la collaborazione degli Istituti Culturali sammarinesi.

"La Fondazione Modigliani è una occasione eccezionale e credo che porterà degli effetti di grande valore. La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura sostiene con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono ad arricchire il nostro panorama culturale e a rafforzare il ruolo di San Marino come punto di riferimento per l’arte e la ricerca storica" ha concluso Lonfernini. Nel video le interviste a Christian Parisot, curatore della mostra L'école de Paris, Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: