BIODIVERSITÀ L'ecologa di fama internazionale Maria Cristina Fossi presenta a San Marino i risultati della sua ricerca Conferenza-evento legata alla mostra SWIT, promossa dall'Ambasciata d'Italia a San Marino

Le tappe di un sogno inseguito e realizzato in più di 30 anni di ricerca. Introdotta dall'Ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci, l'ecologa ed ecotossicologa di fama internazionale Maria Cristina Fossi, tra le protagoniste della mostra SWIT allestita a Palazzo Sums fino all'8 giugno, porta a San Marino i risultati dello studio pioneristico sull'impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità del Mar Mediterraneo, ad oggi purtroppo una delle aree più contaminate da agenti inquinanti a livello planetario.

Un viaggio nella scienza fatto di traguardi raggiunti dalla fine degli anni '90 ad oggi: a lei si deve lo sviluppo dell'approccio – rivoluzionario, di rottura - basato sui biomarkers, tecniche non distruttive per specie marine a rischio, fino alle ricerche innovative sugli effetti di contaminanti tradizionali ed emergenti, come le microplastiche, in particolare sulla salute delle balene, i grandi filtratori del mare. Minuscoli frammenti, anche di appena 5 millimetri, che impattano su animali di 25 metri per il fatto di ingerire 70 mila litri di acqua al giorno. E dalle microplastiche ingerite, il conseguente rischio dettato dall'altissima concentrazione di additivi della plastica che restano negli organismi marini. Diagnosi appurata da una semplice quanto fondamentale biopsia cutanea, facendo così delle balene le vere sentinelle dello stato di salute degli oceani.

Non solo plastica: la prof.ssa Fossi, che dal 2013 coordina l'iniziativa Plastic Busters per la lotta contro i rifiuti marini nel Mediterraneo, parla di un cocktail di stress da agenti chimici per questi giganti dei mari: appena qualche giorno fa, pubblicato un nuovo studio che rileva nei cetacei la presenza di farmaci finiti in mare e di nicotina in grandi quantità, “segnale gravissimo di dispersione di questi inquinanti”.

L'obiettivo di chi fa ricerca e della società civile in generale – dice –, è quello di supportare la governance per stimolare il cambiamento, mitigare il problema. "Il Marine Litter - spiega - si diffonde in maniera indiscriminata, non ha frontiere e questa battaglia può essere vinta solo se tutti i paesi del Mediterraneo lavorano insieme come sta facendo da sempre Union for Mediterraneo, sta facendo l'Università di Barcellona e noi con la nostra iniziativa Plastic Busters".

L'impegno insomma di chi vive in prima linea il proprio sogno, abbracciando appieno il messaggio che emerge dalla mostra dedicata alla conquiste femminili nella scienza. Fossi racconta di sé ma si rivolge anche ai giovani: "Se tu tutte le volte prendi sempre una strada traversa, o torni indietro, o vai in direzione opposta, è chiaro che il tuo percorso è tutte le volte più complesso, però se alla fine arrivi ad ottenere dei risultati e dei riconoscimenti, questo è già un premio emotivo per le energie che metti nelle tue azioni quotidiane".

Nel video l'intervista a Maria Cristina Fossi, ecologa ed ecotossicologa

