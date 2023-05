L'edicola votiva della principessa Zelda

Smontate e riallestite in storiche nicchie della pietà popolare napoletana in luoghi e angoli suggestivi di Fuorigrotta e Rione Santità fino ai Quartieri del centro. Sguadi e occhi al cielo in edicole votive della Nintendo. “Tears of the Kingdom”, nuova serie della Leggenda di Zelda, sostituisce durante il Comicon l'immaginario mariano napoletano. Installazioni “site-specific” barocche, fedeli ai crismi tradizionali, con pose della principessa che richiamano i cieli del reame. Fantasy 'religioso' che trasforma l'eroina ludica in reincarnazione terrena di una dea (secondo il puzzle tra sfide e combattimenti). L'abilità consiste nel manipolare l'ambiente circostante confezionando nuovi mondi aperti (open world): l'azzardo 'votivo', in fondo, è tutto lì.