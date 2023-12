BICENTENARIO L'egizio torinese: Un museo da semidio Per il bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino “UOMINI E DEI” narrato dal premio Oscar Jeremy Irons in un documento speciale di Michele Mally presentato al Torino Film Festival in sala cinema dal 2024

“Le meraviglie” del museo in un viaggio guidato alla scoperta degli oltre 40mila reperti dell'esposizione archeoogica egizia più importante del mondo. Un civiltà affascinante e millenaria che riscopriamo attraverso il mistero dell'oltretomba di semidei come i faraoni. L'istituzione museale è un punto di riferimento per studiosi e visitatori. 900mila presenze medie. 12 mila pezzi esposti su 4 piani per 4000 anni di storia nella sintesi tra il Toro sabaudo e dio Api.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: