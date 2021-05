L'elefante funambolo di Frabetti

Il TESTONI riparte dai ragazzi e soprattutto dai più piccoli con il teatro didattico dei Frabetti ( regia e interpretazione: in scena e dietro le quinte la pedagogia teatrale di una compagnia in decenni di allestimenti). “SE UN ELEFANTE...” sul palcoscenico riesce a dondolarsi sul filo di una ragnatela tutto è possibile anche nella vita vera. I bambini in platea ascoltano una filastrocca ma vedono una storia che entra dagli occhi e tocca il cuore. Roberto Frabetti sa “fare” un sogno davvero. Usando l'elefantino equilibrista e ragni progettisti coinvolge tutti gli animali dell'Arca di Noè anche se nessuno sa dov'è!? Ma l'elefante ( nonostante la proboscide) non trova un amico come lui per dondolarsi con lui. Un testo per la prima infanzia che guarda anche ai genitori usando il non-sense 'naturale' dei piccini.

