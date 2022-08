L'emozione delle storie raccontate: serata finale di "Un monte di libri"

Leggere ad alta voce stimola la fantasia, favorisce lo sviluppo cognitivo, arricchisce lo spazio mentale del bambino. Un momento magico, che consolida la relazione genitori/figli. Ed è proprio per promuovere la lettura condivisa che è nata l'iniziativa “Un monte di libri”. Ieri l'ultimo appuntamento della seconda edizione: protagoniste ancora una volta tante storie, per l'occasione ritmate dai suoni del polistrumentista Giacomo De Paoli. La risposta del pubblico che cresce motiva i volontari, lettori con la valigia appositamente formati, che nelle varie tappe nei Castelli della Repubblica hanno sempre inseguito un obiettivo: far sì che l'esperienza della lettura ad alta voce continuasse a casa. Perché, come affermava Umberto Eco, la “narrazione è un raggio di luce che rischiara le profondità della vita emotiva”.

Nel servizio l'intervista a Erika Ghiotti, Ludoteca Pologioco