L'emozione di Loris, il sammarinese che ha suonato sul palco di Sanremo

Loris Casadei

Ha solo 16 anni, ma determinazione e talento da vendere. Loris Casadei ha rappresentato sia San Marino che la Romagna nella seconda serata del festival di Sanremo. Appassionato di musica folk, vive sul Titano, ma frequenta la scuola a Rimini. Sogna di fare della sua passione per il clarinetto, un lavoro. E intanto, giovanissimo, è salito sul palco dell'Ariston. La prima impressione? 'Piccolo' ci racconta, con la nuova orchestra Santa Balera. Un momento di gioia e anche ricordo dell'alluvione che ha colpito questa terra.

"Una grandissima emozione", dice Loris che suona anche sul Titano nella San Marino Concert Band. E per il futuro? Appena diplomato in clarinetto è già pronto a entrare nella Banda Militare per servire il suo Paese, ma "serve la maggiore età".

Nel video Loris Casadei clarinettista