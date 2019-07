L'eredità di Ludovico Einaudi continua al Verucchio Festival con Mecozzi

Nel video le interviste a Stefania Sabba e Federico Mecozzi

Musica di qualità senza un solo genere di riferimento. Tanti generi in contaminazioni pop e classiche, che fanno del “VERUCCHIO” un luogo di sperimentazione, come voleva LUDOVICO EINAUDI. Apre FEDERICO MECOZZI, giovane artista nato sotto la rocca, proprio 10 anni fa esordì al festival da giovane promessa e virtuoso del violino con il maestro EINAUDI allora direttore artistico. “AWAKENING” in titolo del suo album da polistrumentista frutto dei tour e delle collaborazioni con i migliori strumentisti in giro per il mondo. Il programma della edizione 2019 porterà a Verucchio anche JAMES SENESE e NAPOLI CENTRALE, band francesi tra punk e popolare gitano, cantautori come GIOVANNI TRUPPI e MUSICA NUDA della Magoni. Chiude domenica 28 luglio il sound che fa incontrare Lecce con New York del CANZONIERE GRECANICO SALENTINO miglior gruppo di world music del mondo.

fz

Interviste con STEFANIA SABBA Sindaco di Verucchio e FEDERICO MECOZZI Musicista