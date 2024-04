INTORNO A NOI L'Eremo anconetano dell'Acquarella tra storia e turismo Le camminate turistiche regionali proposte da AMARCHE all'Eremo Santa Maria dell'Acquarella di Ancona

L'Acquarella è un luogo mistico per l'eremo non senza fascino e immerso nel verde del comune di Cerreto d'Esi vicino al Parco della Gola Rossa e Frasassi di Fabriano nell'anconetano. Tra sentieri e boschi è un percorso turistico oltreché naturalistico marchigiano. Il viaggio paesaggistico parte da Poggio San Romualdo a circa 1000 metri sul livello del mare. Si cammina per 15 km con vari dislivelli per 5 ore immersi tra alberi, prati e rocce. Di lontano si scorge l'orizzonte del Monte San Vicino. Dopo la strada e lo sterrato ci sono i segnavia del CAI con la cartellonistica specifica dell'Eremo Santa Maria dell'Acquarella. Cammino libero affascinante per tutti, famiglie comprese se ben attrezzate, a un certo punto s'incontra un cartello intagliato in legno che annuncia la meta. Costruzione in pietra e sasso immersa nella vegetazione tipica dell'entroterra marchigiano in un silenzio adatto alla sosta. L'Acquarella è un luogo religioso storico abitato dai monaci sin dal XIII secolo. Dal 1441 esiste la chiesa 8in restauro e rimaneggiamento) dove nel 1529 ci fu il I capitolo generale della riforma dei Cappuccini. Al ritorno si scende verso Albacina con davanti la sagoma del Monte Cucco.

