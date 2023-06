L'estate degli Istituti Culturali, tra cinema e spettacolo

Nel video, l'intervista al Direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli

Eventi d'estate, non solo in Centro Storico. In una proposta varia e articolata, la cultura e l'intrattenimento – cinema e spettacolo – si aprono ai territori e alle comunità. Torna il Cinema all'aperto, itinerante in 6 Castelli, dal 3 luglio al 12 agosto. “Piccole rassegne – spiega Marilia Reffi - scaglionate lungo 40 giorni: prevalentemente animazione, ma anche commedia e pellicole musicali”. Arriva “Tracce poetiche in luoghi desueti”, 8 appuntamenti tra il 13 luglio e il 24 agosto, da Serravalle a Fiorentino, Città e Borgo, toccando, valorizzandoli, luoghi sconosciuti. Marilena Stefanoni spiega il cartellone: vedrà toccare temi, dal teatro alla musica, dall'orazione civile alla comicità. Alla base, lo scopo di socializzazione delle rassegne estive: “uno scopo aggregativo della popolazione - commenta il Direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli - ma ovviamente fa parte dell'offerta turistica, quindi ci possono essere anche persone che possono venire dal circondario..., ma con una valenza sociale. Ovvero, creare punti di aggregazione, piccoli, grandi, in luoghi non conosciuti, in luoghi non solitamente usati, ma con la gente che esce di casa e sta insieme”.

È Vito Testaj a iscrivere le iniziative in percorso più ampio: portare “il teatro fuori dal teatro” e – sul fronte cinema – recuperare per il pubblico titoli non nuovi, ma di valore. Insieme, nei Castelli. Ci sono proprio loro: il Capitano di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, richiama il desiderio della gente di rivivere il cinema in piazza. Il Capitano di Fiorentino, Claudio Mancini, invita alla più ampia partecipazione. Eventi colti con il più alto entusiasmo dalle Giunte – ricorda, per Serravalle, Nicoletta Gasperoni –, mentre il Segretario di Giunta di Città, Secondo Bernardi parla della riscoperta di luoghi come opportunità per riqualificarli, guardando ai Mulini di Canepa. Proprio lì, spiega Mirko Semprini, il 20 agosto si terrà il concerto spettacolo “Mulinar di suoni e di parole”, per il terzo anno di adesione alla rete di “Macinare cultura – Festival dei Mulini Storici”.

A cornice delle iniziative, la cultura, che si fa solidarietà: "Abbiamo proposto al Congresso di Stato, che ha accettato - spiega Rondelli - di devolvere l'incasso della rassegna "Tracce" - che prevede un'offerta minima di ingresso di €5, ma auspichiamo anche di più - al teatro Rossini di Lugo. E' uno dei teatri della Romagna che ha subito maggiori danni a causa dell'alluvione. E' stato praticamente raso al suolo, al suo interno, ed ha grosse necessità di donazioni”.

