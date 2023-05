LA RAI A CANNES L'Etruria anni 80 di tombaroli e sognatori Ultimo giorno a Cannes 76 prima del gran gala finale. Rai Cinema con LA CHIMERA di Alice Rohrwacher partecipa con il terzo film italiano in concorso per la Palma d'Oro 2023

LA CHIMERA è quella di archeologi e tombaroli, uomini e donne che cercano l'aldilà nell'aldiquà e viceversa. Spinti da un dono o dal denaro in un film da cantastorie: intorno all'amore perso... Arthur (Josh O'Connor) è il 'cercatore' di tesori, di quelli che scavano talmente tanto dentro, da perdersi. Nel cast anche Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher sorella della regista Alice. Insieme hanno creato una “famiglia circense” in Etruria anni 80 (pancia della Toscana mitica) con l'arte del cinema si confondono le vite. In una terra (di campagne e fabbriche dismesse) di partenze e arrivi (di stranieri) tutti cercano qualcosa. Quando scoprono una tomba antica qualcosa si apre allo stupore ma le reazioni sono scomposte e diverse perché siamo tutti persone che custodiscono un tesoro (o un bottino!?).

