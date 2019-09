L'Eurovision rende omaggio alla Repubblica

Non passa inosservata la Festa della Repubblica di San Marino neanche al di fuori dei confini. Questa mattina, su Twitter, l'account ufficiale dell'Eurovision Song Contest ha voluto renderle omaggio e, in occasione della ricorrenza del 3 settembre, ha creato un video con le “3 migliori performance” di San Marino all'ESC degli ultimi 10 anni. Compare così per due volte Valentina Monetta - con “Crisalide” (2013) e Maybe (2014) – e Serhat con “Say Na Na Na”, giunto in 19^ posizione nell'ultima finale.