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L'horror queer dei transgeneri

CAMP MIASMA l'orrore pop americano dei sottogeneri vincitore della PALM QUEER a Cannes è arrivato alla grande distribuzione mondiale

di Francesco Zingrillo
15 set 2026

JANE SHOENBRUN (regista e autrice multimediale) usa i sottogeneri dell'orrore e del giallo storico di sangue per raccontare se stessa (cineasta newyorkese transgender): protagoniste le persone queer che si riappropriano delle storie nere seriali classiche. Il corpo giovanile in trasformazione (“adolescenza, sesso e morte” - il sottotitolo) al centro dello “slasher” (antagonisti-mostri-killer seriali che squarciano con le lame le vite nascenti degli adolescenti). CAMP MIASMA (del Village Tivoli: campeggio e modo di essere) è una serie tv che diventa 'realmente' un film nel film.




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