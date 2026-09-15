CINEMA DI GENERE L'horror queer dei transgeneri CAMP MIASMA l'orrore pop americano dei sottogeneri vincitore della PALM QUEER a Cannes è arrivato alla grande distribuzione mondiale

JANE SHOENBRUN (regista e autrice multimediale) usa i sottogeneri dell'orrore e del giallo storico di sangue per raccontare se stessa (cineasta newyorkese transgender): protagoniste le persone queer che si riappropriano delle storie nere seriali classiche. Il corpo giovanile in trasformazione (“adolescenza, sesso e morte” - il sottotitolo) al centro dello “slasher” (antagonisti-mostri-killer seriali che squarciano con le lame le vite nascenti degli adolescenti). CAMP MIASMA (del Village Tivoli: campeggio e modo di essere) è una serie tv che diventa 'realmente' un film nel film.

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